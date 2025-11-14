Medici di famiglia: la dottoressa Carmela Petrulli cessa l'attività

A partire dal 1° dicembre la dottoressa Carmela Petrulli, con ambulatori nell’ambito territoriale Ossola, cesserà la propria attività di medico di assistenza primaria. Il 2025 si chiude dunque con l’ennesimo pensionamento di un medico di famiglia in Ossola (in questo caso a Villadossola), confermando ancora una volta la sempre più critica situazione di carenza di giovani professionisti che vogliano prendere servizio sul territorio del Vco.

I pazienti della dottoressa Petrulli potranno effettuare il cambio medico online attraverso il portale Salutepiemonte.it, nella sezione “Il mio medico”, selezionando uno dei professionisti disponibili sul territorio. Per effettuare l’operazione online è necessario essere in possesso di Spid o Cie ed essere registrato a SistemaPiemonte, oppure essere in possesso di un certificato digitale in formato Cns. Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori.

È possibile ottenere l’assegnazione di un nuovo medico anche rivolgendosi allo sportello del distretto territoriale di Domodossola (in via Scapaccino 47) nei seguenti orari: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.