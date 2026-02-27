Anagrafe sanitaria nazionale: chiusure temporanee degli sportelli Asl Vco

L’Asl Vco, per consentire le operazioni di migrazione dei dati degli sportelli per la scelta e revoca del medico di assistenza primaria e del pediatra di libera scelta, rimarranno chiusi per la giornata di lunedì 2 marzo (sedi di Omegna e Verbania) e martedì 3 marzo (sede di Domodossola).

L’Asl Vco si scusa per il momentaneo disagio, ricordando che l'implementazione dell'anagrafe nazionale è un passaggio fondamentale per garantire una maggiore efficienza informatica dei servizi sanitari a favore di tutti i cittadini. È in corso in Piemonte un importante intervento di evoluzione dei sistemi informativi sanitari regionali, finalizzato all’integrazione con il sistema Anagrafe Nazionale degli Assistiti (Ana), la banca dati che raccoglie e armonizza le informazioni anagrafiche dei cittadini assistiti dal servizio sanitario nazionale.

L’allineamento tra l’Anagrafica Unica Regionale degli Assistiti (Aura) e il sistema nazionale consentirà vantaggi concreti per cittadini, operatori sanitari e amministrazioni, tra cui: maggiore qualità e affidabilità dei dati anagrafici; riduzione delle duplicazioni e degli errori informativi; continuità dei servizi sanitari anche in caso di mobilità tra regioni; accesso più semplice e coerente ai servizi digitali sanitari, come il Fascicolo Sanitario Elettronico; migliore interoperabilità tra sistemi regionali e nazionali, a beneficio dell’efficienza complessiva del sistema sanitario.

Per consentire le attività di integrazione e popolamento dei dati, il servizio di Anagrafica Unica Regionale degli Assistiti (Aura) sarà temporaneamente non disponibile per gli aggiornamenti dalle 15.00 del 27 febbraio alle 9.00 del 3 marzo. Durante questo periodo non sarà possibile accedere alle funzionalità legate all’anagrafica degli assistiti e potranno verificarsi limitazioni temporanee di alcune funzionalità su servizi sanitari regionali che utilizzano dati anagrafici provenienti da Aura. Saranno invece garantiti i servizi legati al Cup e alle prescrizioni mediche.

Il fermo tecnico rappresenta un passaggio necessario e programmato per rendere i servizi sanitari digitali sempre più affidabili, integrati e orientati al cittadino, in linea con gli standard nazionali. Le Aziende Sanitarie Regionali, in collaborazione con regione Piemonte e Csi Piemonte, sono impegnate a ridurre al minimo i disagi e a garantire il ripristino completo dei servizi nei tempi previsti.