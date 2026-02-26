Giornata mondiale dell'udito, l'Asl Vco promuove screening gratuiti negli ospedali

L’Asl Vco aderisce alla campagna nazionale promossa in occasione della Giornata mondiale dell’udito, istituita dall’organizzazione mondiale della sanità nel giorno del 3 marzo. In Italia, le iniziative sono promosse dalla SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale) e dalla Siaf (Società Italiana di Audiologia e Foniatria) e quest’anno il focus è sulla “Sensibilizzazione alla cura dell’orecchio e dell’udito nell’ambito delle cure primarie”, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie uditive.

Nella mattinata di lunedì 3 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, l’Asl Vco, tramite la struttura complessa si otorinolaringoiatria dell’ospedale San Biagio di Domodossola diretta dal dottor Ruggero Guglielmetti, effettuerà visite di screening e valutazione audiometrica di base gratuite. Le visite si terranno presso l’ambulatorio di otorinolaringoiatria dell’ospedale domese (Palazzina I, piano rialzato) e presso il poliambulatorio A dell’ospedale Castelli di Verbania (Area A1, piano terra). I cittadini potranno accedere alle prestazioni senza necessità di prenotazione.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “La perdita dell’udito è una condizione spesso sottovalutata. Intervenire tempestivamente attraverso controlli periodici permette di prevenire l’isolamento sociale e migliorare significativamente la qualità della vita. La giornata mira a integrare la salute dell'orecchio come parte essenziale dei servizi sanitari di base. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al direttore di otorinolaringoiatria dottor Ruggero Guglielmetti e a tutto il personale coinvolto per la preziosa disponibilità”.