Asl Vco, visite gratuite all’udito per la Giornata mondiale

In occasione della Giornata mondiale dell’udito, l’Asl VCO promuove una mattinata di prevenzione con visite gratuite dedicate ai cittadini. Domani, martedì 3 marzo, dalle 9 alle 12, il personale della struttura di otorinolaringoiatria diretta dal primario Ruggero Guglielmetti effettuerà valutazioni audiometriche gratuite, con accesso libero anche senza prenotazione. Le visite si svolgeranno in due sedi ospedaliere del territorio: all’ambulatorio di otorinolaringoiatria dell’ospedale Ospedale San Biagio a Domodossola (palazzina I, piano rialzato) e al poliambulatorio A dell’ospedale Ospedale Castelli di Verbania (piano terra).
lunedì 02 marzo
sabato 28 febbraio
venerdì 27 febbraio
giovedì 26 febbraio
mercoledì 25 febbraio
