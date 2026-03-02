 / Sanità

Asl Vco, visite gratuite all’udito per la Giornata mondiale

Domani, 3 marzo, valutazioni audiometriche senza prenotazione negli ambulatori di otorinolaringoiatria degli ospedali di Verbania e Domodossola

In occasione della Giornata mondiale dell’udito, l’Asl VCO promuove una mattinata di prevenzione con visite gratuite dedicate ai cittadini. Domani, martedì 3 marzo, dalle 9 alle 12, il personale della struttura di otorinolaringoiatria diretta dal primario Ruggero Guglielmetti effettuerà valutazioni audiometriche gratuite, con accesso libero anche senza prenotazione. Le visite si svolgeranno in due sedi ospedaliere del territorio: all’ambulatorio di otorinolaringoiatria dell’ospedale Ospedale San Biagio a Domodossola (palazzina I, piano rialzato) e al poliambulatorio A dell’ospedale Ospedale Castelli di Verbania (piano terra).

