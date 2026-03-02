 / Sanità

Nuovi punti prelievi a Baveno e Crevoladossola: apertura entro marzo

L’Asl Vco attiva due nuovi servizi di prossimità alla Casa della Salute e alla Senior Housing “Chiara Mattazzi”

La Direzione Generale dell’Asl Vco ha annunciato l’attivazione di due nuovi Punti Prelievi sul territorio, rispettivamente presso la Casa della Salute di Crevoladossola e la Senior Housing “Chiara Mattazzi” di Baveno. L’apertura dei servizi è prevista entro il mese di marzo 2026 e rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento dell’assistenza di prossimità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini.

 Il Punto Prelievi di Baveno sarà attivato grazie al supporto e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, in un’ottica di sinergia tra enti locali e servizio sanitario. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai nuovi servizi.

