Nuovi punti prelievi a Baveno e Crevoladossola: apertura entro marzo

La Direzione Generale dell’Asl Vco ha annunciato l’attivazione di due nuovi Punti Prelievi sul territorio, rispettivamente presso la Casa della Salute di Crevoladossola e la Senior Housing “Chiara Mattazzi” di Baveno. L’apertura dei servizi è prevista entro il mese di marzo 2026 e rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento dell’assistenza di prossimità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini.

Il Punto Prelievi di Baveno sarà attivato grazie al supporto e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, in un’ottica di sinergia tra enti locali e servizio sanitario. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai nuovi servizi.