Svizzera, la Commissione degli Stati si oppone allo smantellamento di Ffs Cargo

La Commissione dei trasporti del Consiglio degli Stati ha presentato una mozione affinché il Consiglio federale ponga fine all’attuale processo di smantellamento dell’offerta e dei servizi di Ffs Cargo. La decisione è una conferma che la politica attuale di Ffs Cargo non convince. Fa discutere il trasporto delle merci i territrio svizzero, dove la volontò di trasferire le merci su rotaia è un argomento sensibile, certo più che in Italia.

Una presa di posizione della Commissione è stata avallata da Pro Alps, l’associazione svizzera impegnata nella difesa dell’ambiente alpino.

‘’Il trasporto ferroviario delle merci – spiega Pro Alps - è di grande importanza economica per la Svizzera: alleggerisce le strade, protegge il clima e garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti. La mozione mira a fermare lo smantellamento dell’azienda leader di mercato Ffs Cargo e a richiedere una strategia per lo sviluppo necessario del trasporto merci su rotaia’’.

Pro Alps è impegnata da anni a raggiungere l’obiettivo del trasferimento nel trasporto­ merci in­terno della Svizzera. ‘’In occasione della revisione della legge sul trasporto­ merci – ricorda Pro Alps - il Parlamento ha approvato un ampio pacchetto di sostegno per il trasporto­ ferroviario. Tuttavia, ha rinunciato a collegare i fondi, pari a centinaia di milioni di franchi, a obiettivi chiari di trasferimento. Il risultato è uno smantellamento senza precedenti dell’offerta e dei servizi di Ffs Cargo, finanziato con denaro pubblico’’.