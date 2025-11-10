 / Cronaca

Cronaca | 10 novembre 2025, 17:15

Spaccio di cocaina ed eroina in Canton Ticino: in manette una 33enne svizzera

La donna è stata fermata dalla polizia cantonale nel Bellinzonese: dalla perquisizione dell'appartamento sono emersi 300 grammi di droga, sostanza da taglio e oggetti atti al confezionamento di dosi

(foto d'archivio)

Il 6 novembre scorso, nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona, è stata arrestata dalla polizia cantonale una 33enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese. 

La donna è sospettata di essere coinvolta in un'attività di spaccio di droga, in particolare cocaina ed eroina, a clienti locali. La perquisizione del suo domicilio ha permesso di rinvenire oltre 200 grammi di cocaina, 100 grammi di eroina, sostanza da taglio e oggetti atti al confezionamento di stupefacenti. 

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro. 

Redazione

