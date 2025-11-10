Ticino, nuovi controlli di velocità dal 10 al 16 novembre

La polizia cantonale del Ticino e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale, ricordano che l’eccesso di velocità resta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura fatali.
Le autorità rinnovano dunque l’invito a tutti i conducenti a rispettare rigorosamente i limiti di velocità, per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.
Con l’obiettivo di prevenire sinistri e promuovere una guida responsabile, durante la settimana 46, ovvero dal 10 al 16 novembre 2025, verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari in diverse località del Cantone.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Bodio
Distretto di Riviera
Polizia cantonale: Lodrino
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali: Cadenazzo, Gudo, Giubiasco, Bellinzona, Castione, Gorduno
Distretto di Locarno
Polizie comunali: Losone, Ascona, Brissago, Vira Gambarogno, Minusio, Riazzino, Locarno, Muralto
Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Rivera
Polizie comunali: Davesco-Soragno, Molino Nuovo, Besso, Vezia, Porza, Sigirino, Taverne, Mezzovico, Curio, Ponte Tresa, Magliaso, Paradiso, Grancia, Gentilino, Castagnola, Pregassona, Piandera
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Genestrerio, Coldrerio, Novazzano, Riva San Vitale
Polizie comunali: Morbio Inferiore, Stabio, Chiasso
Controlli della velocità semi-stazionari
Claro, Locarno, Barbengo, Melano