 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 10 novembre 2025, 06:50

Ticino, nuovi controlli di velocità dal 10 al 16 novembre

La polizia cantonale e le polizie comunali intensificano i monitoraggi mobili e semi-stazionari in tutto il Cantone per prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale

Ticino, nuovi controlli di velocità dal 10 al 16 novembre

La polizia cantonale del Ticino e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale, ricordano che l’eccesso di velocità resta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura fatali.

Le autorità rinnovano dunque l’invito a tutti i conducenti a rispettare rigorosamente i limiti di velocità, per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Con l’obiettivo di prevenire sinistri e promuovere una guida responsabile, durante la settimana 46, ovvero dal 10 al 16 novembre 2025, verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari in diverse località del Cantone.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Bodio

Distretto di Riviera
Polizia cantonale: Lodrino

Distretto di Bellinzona
Polizie comunali: Cadenazzo, Gudo, Giubiasco, Bellinzona, Castione, Gorduno

Distretto di Locarno
Polizie comunali: Losone, Ascona, Brissago, Vira Gambarogno, Minusio, Riazzino, Locarno, Muralto

Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Rivera
Polizie comunali: Davesco-Soragno, Molino Nuovo, Besso, Vezia, Porza, Sigirino, Taverne, Mezzovico, Curio, Ponte Tresa, Magliaso, Paradiso, Grancia, Gentilino, Castagnola, Pregassona, Piandera

Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Genestrerio, Coldrerio, Novazzano, Riva San Vitale
Polizie comunali: Morbio Inferiore, Stabio, Chiasso

Controlli della velocità semi-stazionari

Claro, Locarno, Barbengo, Melano

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore