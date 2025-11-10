Frontalieri, convocate nuove assemblee per discutere della "tassa sulla salute"

I sindacati Cgil, Cisl, Uil, Unia, Ocst, Syna, Vpod e Syndicom convocano diverse assemblee territoriali dedicate ai lavoratori frontalieri, in merito alla cosiddetta tassa sulla salute. Per la provincia del Vco, l’assemblea è in programma giovedì 13 novembre alle 18.00 al teatro comunale di Cannobio (viale Vittorio Veneto 4).

“A due anni dall’introduzione della famigerata “tassa sulla salute” sulle retribuzioni dei “vecchi” lavoratori frontalieri - si legge nella nota congiunta dei sindacati - secondo la nuova definizione dopo l’entrata in vigore delle nuove regole fiscali del trattato internazionale Italia-Svizzera, nessun provvedimento è stato ancora adottato malgrado venga riconfermato costantemente dalle istituzioni italiane l’intenzione di procedere, a partire dalla regione Lombardia. Contestualmente, restano inevase molte nostre domande circa le discutibili interpretazioni in ordine all’attuazione dell’accordo fiscale, del decreto “ominibus” sui frontalieri trans-cantonali, circa le procedure e le esigibilità degli assegni familiari esteri e dell’assegno unico universale Auuf, circa l’adeguamento della Naspi a quanto disposto nel memorandum d’intesa recepito dalla legge 83/23, rispetto alla convocazione operativa del tavolo interministeriale”.