Con la Ferrovia Vigezzina-Centovalli si viaggia verso i grandi eventi del Natale tra Italia e Svizzera

Dopo il grande successo del Treno del Foliage®, che ha attirato decine di migliaia di viaggiatori e conquistato l’attenzione dei media, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli è pronta a indossare il suo abito invernale, accompagnando i passeggeri alla scoperta dei più suggestivi eventi natalizi tra Italia e Svizzera.

Con oltre un secolo di storia alle spalle — la linea ha festeggiato nel 2023 i suoi 100 anni — questo collegamento internazionale tra Domodossola e Locarno diventa anche in inverno un’esperienza da vivere, grazie ai suoi paesaggi incantati e ai nuovissimi treni panoramici, perfetti per ammirare la Val Vigezzo e le Centovalli innevate.

Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore

Dal 6 all’8 dicembre, la Ferrovia propone biglietti speciali per raggiungere uno dei più grandi e rinomati mercatini natalizi d’Europa: quello di Santa Maria Maggiore, giunto alla sua 26ª edizione.

Oltre 210 espositori selezionati animeranno le vie del borgo vigezzino, offrendo prodotti di qualità, artigianato, gastronomia e un’atmosfera fiabesca che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Viaggiare in treno è la scelta più comoda e sostenibile, evitando code e problemi di parcheggio. Il biglietto speciale, valido un giorno per un viaggio andata e ritorno da Domodossola o Locarno, include la prenotazione del posto e il supplemento panoramico.

Tariffe in 2ª classe:

Locarno – Santa Maria Maggiore: Adulti €23, Ragazzi 6–16 anni €11,50, Bambini gratis (€4 per prenotazione).

Domodossola – Santa Maria Maggiore: Adulti €17, Ragazzi 6–16 anni €17, Bambini gratis (€4 per prenotazione).

Per i viaggiatori in arrivo dall’area milanese, è consigliata la partenza da Locarno, comodamente raggiungibile ogni ora da Milano Centrale con il collegamento TILO RE80.

Maggiori informazioni: vigezzinacentovalli.com/mercatini-di-natale-di-santa-maria-maggiore

Winterland Locarno

Dal 20 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, sulla Piazza Grande di Locarno, torna Winterland, il grande villaggio natalizio svizzero che trasforma il cuore della città in un mondo incantato.

Pista di pattinaggio, mercatino natalizio, videoproiezioni immersive, concerti e attività per famiglie saranno protagonisti di un evento imperdibile.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone un biglietto speciale andata e ritorno da Domodossola a Locarno al costo di €26 per adulti e €13 per ragazzi (6–16 anni), mentre i bambini fino a 6 anni viaggiano gratis, pagando solo la prenotazione del posto (€4).

Il biglietto comprende viaggio A/R in 2ª classe, posto prenotato ed eventuale supplemento panoramico.

Info: vigezzinacentovalli.com/winterland-2025-26

Mercatini di Natale di Domodossola

Il 13 e 14 dicembre, il centro storico di Domodossola si veste a festa per i tradizionali Mercatini di Natale, uno degli appuntamenti più amati della Val d’Ossola.

Tra le vie e le piazze del Borgo della Cultura, decine di espositori offriranno artigianato, decorazioni e prodotti tipici in un’atmosfera autentica e calorosa. L’evento sarà arricchito da installazioni luminose, dall’albero di Natale in Piazza Mercato e da suggestive scenografie.

Nati nel 1997, i mercatini domesi sono l’occasione ideale per unire lo shopping natalizio alla scoperta del fascino del borgo ossolano. Anche per questo evento la Ferrovia propone un biglietto speciale da Locarno a Domodossola A/R.

Tariffe in 2ª classe:

Adulti €25 / CHF 25

Ragazzi (6–16 anni) €12,50 / CHF 12,50

Bambini (0–6 anni) gratis

Info: vigezzinacentovalli.com/mercatini-di-natale-di-domodossola

“Inverno per 2”: due biglietti al prezzo di uno

Dal 7 gennaio al 28 febbraio 2026, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli lancia la promozione “Inverno per 2”, che permette di viaggiare in coppia pagando un solo biglietto.

Un invito a vivere un’esperienza lenta e romantica tra paesaggi innevati, borghi pittoreschi e atmosfere da fiaba, approfittando di tariffe scontate del 50%.

Un’occasione perfetta per un viaggio di coppia, tra amici o familiari, alla scoperta dei panorami alpini che collegano Domodossola e Locarno, lungo una delle linee ferroviarie più affascinanti d’Europa.





Informazioni e prenotazioni:

www.vigezzinacentovalli.com

