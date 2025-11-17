 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 17 novembre 2025, 06:55

Autovelox in Ticino: la mappa dei controlli previsti questa settimana

Si invitano i conducenti a rispettare i limiti di velocità per la sicurezza propria e altrui

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ricorda nell’ambito della prevenzione della sicurezza stradale che la velocità eccessiva rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura letali. Si rinnova quindi l’appello ai conducenti affinché rispettino i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

In quest’ottica, e con l’obiettivo di evitare incidenti, durante la settimana 47 – dal 17 al 23 novembre 2025 – verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

I controlli mobili della velocità saranno attivi in diversi distretti del Cantone. In Leventina è previsto un intervento a Giornico, mentre nel distretto di Blenio i controlli riguarderanno Malvaglia. Nel distretto di Riviera verranno monitorate le aree di Cresciano e Biasca.

Nel Bellinzonese, le verifiche interesseranno Carasso, Preonzo, Giubiasco, Cadenazzo, Claro e Arbedo. Nel Locarnese, i controlli saranno effettuati a Locarno, Verscio, Losone, Ascona e Intragna; in Vallemaggia è prevista un’operazione ad Avegno.

Nel distretto di Lugano, la Polizia cantonale interverrà a Cadro, Grancia e Molino Nuovo, mentre le Polizie comunali effettueranno controlli a Canobbio, Molino Nuovo, Sorengo, Pregassona, Cassarate, Viganello, Tesserete, Ponte Capriasca, Cureglia, Cadempino, Massagno, Lamone, Rivera, Savosa, Agno, Bioggio, Cadepiano, Pambio-Noranco, Muzzano, Ponte Cremenaga, Caslano e Gravesano.

Nel distretto di Mendrisio i controlli avranno luogo a Mendrisio e Morbio Inferiore.

Infine, i dispositivi semi-stazionari saranno posizionati a Claro, Monte Carasso, Melano e San Pietro.

Redazione

