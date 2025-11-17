Autovelox in Ticino: la mappa dei controlli previsti questa settimana

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ricorda nell’ambito della prevenzione della sicurezza stradale che la velocità eccessiva rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura letali. Si rinnova quindi l’appello ai conducenti affinché rispettino i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

In quest’ottica, e con l’obiettivo di evitare incidenti, durante la settimana 47 – dal 17 al 23 novembre 2025 – verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

I controlli mobili della velocità saranno attivi in diversi distretti del Cantone. In Leventina è previsto un intervento a Giornico, mentre nel distretto di Blenio i controlli riguarderanno Malvaglia. Nel distretto di Riviera verranno monitorate le aree di Cresciano e Biasca.

Nel Bellinzonese, le verifiche interesseranno Carasso, Preonzo, Giubiasco, Cadenazzo, Claro e Arbedo. Nel Locarnese, i controlli saranno effettuati a Locarno, Verscio, Losone, Ascona e Intragna; in Vallemaggia è prevista un’operazione ad Avegno.

Nel distretto di Lugano, la Polizia cantonale interverrà a Cadro, Grancia e Molino Nuovo, mentre le Polizie comunali effettueranno controlli a Canobbio, Molino Nuovo, Sorengo, Pregassona, Cassarate, Viganello, Tesserete, Ponte Capriasca, Cureglia, Cadempino, Massagno, Lamone, Rivera, Savosa, Agno, Bioggio, Cadepiano, Pambio-Noranco, Muzzano, Ponte Cremenaga, Caslano e Gravesano.

Nel distretto di Mendrisio i controlli avranno luogo a Mendrisio e Morbio Inferiore.

Infine, i dispositivi semi-stazionari saranno posizionati a Claro, Monte Carasso, Melano e San Pietro.