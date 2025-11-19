Arriva l’inverno: temperature in calo e prime nevicate nel Vco

L’inverno sta ufficialmente arrivando. Dopo diverse settimane con temperature decisamente superiori alla media stagionale, a partire da questa settimana si registrano anche nel Vco bruschi cali di temperatura, che si accentueranno nei prossimi giorni.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, infatti, per la giornata di giovedì 20 novembre nella nostra provincia si registreranno temperature minime di 2 gradi, con massime di 8 gradi. Per domani sono attese anche le prime nevicate della stagione, in particolare sulle aree montane e pedemontane, con una quota neve tra i 600 e gli 800 metri.