Il soccorso alpino Valdossola avrà tre nuovi droni

Nell’ambito dell’aggiornamento tecnologico per il supporto delle operazioni Sar (search and rescue) la delegazione Valdossola del Soccorso Alpino ha implementato il proprio parco droni dotandosi di ben 3 nuovi dispositivi Matrice M4T Enterprise dotato di zoom 112x e camera termica per le operazioni notturne. Per la gestione di questo importante parco macchine, a cui si aggiungono altri due dispositivi - uno in comodato d’uso alla provincia del Vco e uno acquistato grazie alla Fondazione Comunitaria del Vco - quattro piloti hanno conseguito tutti gli attestati necessari per comandarli. Due di loro hanno anche conseguito l’abilitazione per le operazioni specifiche del Cnsas qualificandosi come piloti di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto del Cnsas.