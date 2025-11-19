A Malesco una serata benefica con il tributo a Renato Zero

Ancora posti disponibili per partecipare alla serata di raccolta fondi in programma sabato 22 novembre alle 21 al Cinema Comunale di Malesco, dedicata a Renato Zero. L'evento benefico – il cui ricavato sarà devoluto al Corpo Volontari Ambulanza della Valle Vigezzo per l'acquisto della nuova ambulanza – è un omaggio al celebre cantautore italiano.
Il protagonista è Marco Fasano, in arte “Amalo” cantautore piemontese interprete del repertorio di Renato Zero. Nato inizialmente come spettacolo incentrato sulla sola figura di Fasano, oggi lo spettacolo coinvolge una band di ottimo livello con cinque musicisti con alle spalle diverse e importanti esperienze professionali.
Nulla durante lo spettacolo viene lasciato al caso: dalla cura delle esecuzioni musicali, con una sorprendente performance artistica del protagonista, alle scenografie appositamente studiate e dedicate, ai fantastici costumi fino alla proiezione di video con efficaci giochi di luce. E' possibile prenotare il proprio posto al cinema inviando un messaggio Whatsapp al numero 370.1613407.