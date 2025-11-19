Guardia di Finanza: bando 2025 per 1.985 allievi finanzieri

È stato pubblicato il bando di concorso 2025 della Guardia di Finanza per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri, per titoli ed esami. I posti sono suddivisi tra contingente ordinario e contingente di mare, con diverse specializzazioni.

Nel dettaglio, il contingente ordinario comprende 1.765 posti, di cui: 171 per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”, 33 per il “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)” e 1.561 per cittadini italiani non specializzati, tra cui 1.093 riservati ai volontari in ferma prefissata e 468 agli altri cittadini. Il contingente di mare comprende invece 220 posti, suddivisi in varie specializzazioni tecniche per volontari delle Forze Armate e altri cittadini italiani.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato il 25° anno di età per i volontari delle Forze Armate, o il 24° anno per gli altri cittadini. Il limite può essere esteso fino a tre anni per chi abbia svolto servizio militare effettivo.

È richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre i volontari delle Forze Armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020 possono partecipare con il diploma di primo grado.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online entro le ore 12:00 del 21 novembre 2025, tramite il portale ufficiale concorsi.gdf.gov.it o l’APP mobile “GdF Concorsi”, disponibile su Google Play e App Store. Sullo stesso portale saranno disponibili informazioni dettagliate e gli esiti del concorso.