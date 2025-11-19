Il parco arriva in città, incontro a Domodossola

La natura delle Aree Protette dell’Ossola “esce” dai suoi confini e arriva in città. Venerdì 21 novembre alle 17, nella sede Aclidi via Galletti 53/57 a Domodossola, la Fap Acli Vco ospiterà "Parco in Tournée", un appuntamento dedicato a chi desidera scoprire, o riscoprire, il patrimonio ambientale del territorio attraverso immagini, narrazioni e curiosità guidate da Mariano Zedda, guida dei Parchi Naturali dell’Ossola.

L’iniziativa nasce nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, promossa dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla conoscenza del Parco, anche quando non è possibile visitarlo di persona. L’incontro offrirà infatti l’occasione di “entrare” virtualmente nei paesaggi ossolani, esplorando habitat, ambienti e peculiarità naturalistiche attraverso un racconto pensato per tutti.

Non si tratta di un incontro riservato a un’utenza specifica: Parco in Tournée è aperto a chiunque sia curioso di natura e desideroso di approfondire il valore delle aree protette, dalla biodiversità ai percorsi di tutela, fino al rapporto tra uomo e ambiente. Attraverso immagini suggestive e spiegazioni chiare, l’appuntamento permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza immersiva, anticipando anche la possibilità, prevista per la primavera, di un’uscita sul territorio, che verrà organizzata in seguito.

L’incontro rappresenta un modo nuovo per raccontare il Parco, portandolo vicino alle persone, creando connessioni e diffondendo consapevolezza. Un’occasione per avvicinarsi al mondo delle Aree Protette dell’Ossola e per lasciarsi ispirare dalla bellezza del territorio, anche restando in città.