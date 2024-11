Numeri da record per la colletta alimentare nel Vco e novarese

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento, a nome del Centro Servizi per il Territorio Novara Vco - Solidarietà e Sussidiarietà e della comunità che rappresentiamo, per il prezioso contributo offerto dai tanti volontari in occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare”. Sono parole di Carlo Teruzzi, presidente del Cst Novara Vco, all’indomani dell’iniziativa promossa da Banco alimentare.

“La 28esima Giornata nazionale della colletta alimentare, svoltasi il 16 novembre, ha registrato una significativa partecipazione in tutta Italia – spiega Teruzzi -. Oltre 12.000 supermercati hanno aderito all'iniziativa, coinvolgendo più di 155.000 volontari. Grazie al contributo di oltre 5 milioni di donatori, sono state raccolte 7.900 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà”.

Il presidente esprime “un ringraziamento all’ente promotore fondazione Banco alimentare onlus e alle due associazioni locali organizzatrici della “colletta” nelle nostre province: Banco alimentare del Piemonte di Novara e Elda Azaña Onlus nel Vco. I prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane a 7.632 organizzazioni partner territoriali, tra cui mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori e centri d'ascolto, raggiungendo così a livello nazionale 1,8 milioni di persone bisognose”.

“La giornata – sottolinea Teruzzi - ha visto una significativa partecipazione nella provincia di Novara. In 103 supermercati aderenti, di cui 26 nel capoluogo, sono state raccolte 72 tonnellate di cibo, registrando un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. Questa generosità è stata resa possibile grazie all'impegno di circa 1.000 volontari. I prodotti raccolti saranno distribuiti a diverse organizzazioni del territorio, tra cui centri di ascolto parrocchiali, la Croce Rossa Italiana di Novara, Galliate e Trecate, la Comunità di Sant’Egidio, l’Emporio Borgosolidale di Borgomanero, la Compagnia di Solidarietà e il Molinari di Arona. Alquanto numerosa – prosegue - anche la partecipazione nella provincia del Verbano Cusio Ossola con 500 volontari. In 45 punti vendita distribuiti tra Verbano, Cusio e Ossola, numerosi volontari hanno raccolto alimenti non deperibili destinati alle persone in difficoltà. Il risultato della giornata è di 3028 cartoni raccolti per un totale di circa 33 tonnellate, 1,5 tonnellata in più dello scorso anno”.

La colletta alimentare prosegue online fino al 10 dicembre su piattaforme dedicate. Per ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto dei prodotti, è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

“Ora, la dedizione, l’impegno e la generosità dei volontari – evidenzia ancora Teruzzi - hanno reso possibile il successo di un evento che non è solo un momento di solidarietà, ma un simbolo concreto dei valori più profondi che animano il mondo del volontariato: altruismo, vicinanza e condivisione. Con la loro partecipazione attiva, si dà prova di come l’unione di tante realtà, piccole e grandi, possa fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà. Il lavoro dei volontari non si limita a raccogliere beni alimentari: è un messaggio di speranza, una testimonianza tangibile di quanto la società civile possa essere unita e solidale.

Ogni sguardo donato, ogni gesto di attenzione verso il prossimo, ogni ora trascorsa a servizio degli altri hanno un valore inestimabile. Attraverso questo impegno, si è mostrato che il volontariato non è solo un’azione, ma una vera e propria espressione di comunità che si prende cura dei suoi membri, soprattutto dei più fragili E dunque non solo qualcosa da fare ma un vero e proprio modo di essere. Il volontariato – conclude il presidente Teruzzi - è un esempio di ciò che si può fare insieme, come territorio e come persone che credono in un futuro migliore”.