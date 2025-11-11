Brezza (Pd): “Centrodestra regionale in panne, la sanità del VCO per loro non è una priorità”

Un’altra giornata persa oggi in Consiglio regionale, un’altra occasione mancata per dare risposte ai cittadini del Verbano Cusio Ossola. La maggioranza di centrodestra, divisa e paralizzata, ha bloccato i lavori impedendo la discussione della delibera sull’ospedale unico.

Siamo di fronte all’ennesimo spettacolo indecoroso: una coalizione incapace di governare che, invece di affrontare i problemi reali, si consuma in faide interne e tatticismi di bassa lega. Mentre loro litigano, il VCO resta senza certezze e la sanità continua a sprofondare.

Non è accettabile che le spaccature della destra si scarichino sui territori. Da anni il VCO attende una decisione chiara, trasparente e condivisa sul proprio futuro ospedaliero. Oggi quella decisione è rimasta ancora una volta bloccata per colpa di una maggioranza che non riesce nemmeno a garantire il normale funzionamento dell’Aula.

Questa è la fotografia di un governo regionale arrivato al capolinea: prigioniero delle proprie contraddizioni, lontano dalle esigenze delle persone e totalmente privo di visione.

Il Piemonte, e il VCO in particolare, meritano una sanità efficiente e una politica che lavori per unire, non per dividersi.

Riccardo Brezza

Segretario del Partito Democratico del V.C.O