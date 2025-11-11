 / Politica

Politica | 11 novembre 2025, 20:25

Brezza (Pd): “Centrodestra regionale in panne, la sanità del VCO per loro non è una priorità”

Il segretario dem attacca la maggioranza: “Un’altra giornata persa in Consiglio. Il territorio attende risposte, ma la destra è paralizzata dalle proprie divisioni"

Riccardo Brezza

Riccardo Brezza

Un’altra giornata persa oggi in Consiglio regionale, un’altra occasione mancata per dare risposte ai cittadini del Verbano Cusio Ossola. La maggioranza di centrodestra, divisa e paralizzata, ha bloccato i lavori impedendo la discussione della delibera sull’ospedale unico.

Siamo di fronte all’ennesimo spettacolo indecoroso: una coalizione incapace di governare che, invece di affrontare i problemi reali, si consuma in faide interne e tatticismi di bassa lega. Mentre loro litigano, il VCO resta senza certezze e la sanità continua a sprofondare.

Non è accettabile che le spaccature della destra si scarichino sui territori. Da anni il VCO attende una decisione chiara, trasparente e condivisa sul proprio futuro ospedaliero. Oggi quella decisione è rimasta ancora una volta bloccata per colpa di una maggioranza che non riesce nemmeno a garantire il normale funzionamento dell’Aula.

Questa è la fotografia di un governo regionale arrivato al capolinea: prigioniero delle proprie contraddizioni, lontano dalle esigenze delle persone e totalmente privo di visione.

Il Piemonte, e il VCO in particolare, meritano una sanità efficiente e una politica che lavori per unire, non per dividersi.

Riccardo Brezza
Segretario del Partito Democratico del V.C.O

News collegate:
 Sanità nel Vco, salta la discussione in Consiglio. Rossi (PD): “La Lega fa mancare il numero legale per evitare il dibattito sull’ospedale unico" - 11-11-25 18:33

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore