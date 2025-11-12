Nuovo ospedale del Vco, la replica dell'assessore Riboldi: "Basta speculare sulla salute dei cittadini"

“Ancora una volta assistiamo a una strumentalizzazione volta solo a una visibilità politica, che è sempre più debole: non c’è nessun ripensamento sulla decisione che Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista Cirio hanno preso in commissione sul Vco”. Così, in una nota, l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi replica alle polemiche sollevate da più parti politiche in seguito al rinvio della discussione in consiglio regionale del futuro della sanità del Vco.

Prosegue Riboldi: “La delibera, rinviata nella seduta di ieri, sarà approvata in consiglio regionale martedì prossimo, ma questo non rallenterà il lavoro che è già stato avviato nelle scorse settimane. Riceveremo questa settimana dalla conferenza dei sindaci l’elenco ufficiale delle località che si sono candidate per ospitare il nuovo ospedale, perché come ho più volte ripetuto la scelta sarà veloce: a breve annunceremo dove sorgerà la nuova struttura che sarà moderna, performante, clinicamente di alto profilo, in grado di accogliere la migliore tecnologia, la diagnostica, la robotica e di attrarre personale sanitario. Senza questo progetto, condiviso dalla maggioranza, il Verbano Cusio Ossola resterebbe l’unica provincia del Piemonte a non vedere l’edificazione di una nuova struttura sanitaria e noi non vogliamo più che questo territorio sia la Cenerentola delle politiche regionali”.