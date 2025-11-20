Dolomiti, Corsica e Provenza nelle immagini di Vanetti

Appuntamento, venerdì 28, con Stefano Vanetti. Fotografo paesaggista e appassionato viaggiatore, Stefano Vanetti sarà a La Cinefoto di Domodossola – alle ore 21 - a presentare nuovi progetti dedicati alla meraviglia delle montagne dolomitiche e anche un reportage rivolto a due bellissime regioni della Francia: Corsica e Provenza.