“Un canestro per la nuova Casa del Volontario di Villadossola”

Un canestro per due. Presentata nei giorni scorsi l'iniziativa messa in campo da Paffoni Fulgor Basket ed Associazione Kenzio Bellotti. Metà dell'incasso della partita di sabato prossimo al Pala Cipir, l'attesissimo big match contro gli Herons Montecatini, rivincita della serie play-off dello scorso maggio, sarà infatti devoluto, tramite la Fondazione Comunitaria del Vco, ai due progetti Fucina della Socialità di Omegna e nuova Casa del Volontario di Villadossola. A fianco dell'oratorio sorgerà una struttura polifunzionale.

"Di questo intervento - le parole di don Gianmario Lanfranchini e don Luca Longo - non solo beneficeranno i giovani, le famiglie e cittadini, ma ne beneficerà anche la città di Omegna creando un migliorato spazio di aggregazione indispensabile ad ospitare numerosi eventi programmati nell’arco dell’anno di carattere culturale, religioso, sociale, sportivo ed enogastronomico che, diversamente, non potrebbero avere luogo in caso di condizioni metereologiche avverse. Socialmente, la creazione del nuovo centro di incontro polifunzionale della comunità nel cuore del centro storico significa alimentare le opportunità di sviluppo sociale sia per la vocazione educativa e sportiva volta ad un’utenza giovanile ed intergenerazionale, sia per la valenza socioculturale con la promozione di eventi della tradizione omegnese ed attività peculiari del territorio", la conclusione dei due sacerdoti.

A Villadossola invece sarà realizzata la nuova casa del volontario, spazio che servirà ai volontari del soccorso, ormai realtà presente in maniera capillare su tutto il territorio ossolano ed ad altre realtà associative. I biglietti si possono acquistare sul portale liveticket, su un apposito link dell'iniziativa disponibile sui social della Paffoni ed ovviamente in sede ed in biglietteria.