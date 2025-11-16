 / Eventi

16 novembre 2025

TedxDomodossola, da qui le “visioni possibili” del futuro

Il 24 maggio 2026 al Collegio Rosmini si terrà l’evento “Il mondo da fare”, promosso per portare anche in Ossola lo spirito delle conferenze Ted

Le idee che possono cambiare il mondo, e a raccontare le proprie saranno gli speaker d'eccezione che il prossino 24 giugno saranno protagonisti della prima edizione ufficiale della conferenza internazionale nel capoluogo ossolano di TedX e che avrà come titolo “Il mondo da fare – Visioni possibili”.

Il progetto è promosso da Damiano Oberoffer, docente dell’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” e già tra gli ideatori del Tedx Youth Alberghiero Rosmini, l’iniziativa che per quattro anni ha portato l’esperienza Tedx tra i banchi di scuola.

“Da quell’esperienza nasce l’idea di portare Tedx anche fuori dall’ambito scolastico, in una versione aperta al territorio e al dialogo tra generazioni”, spiega Oberoofer, che tiene a precisare che TedX Domodossola è un'iniziativa slegata dall'alberghiero Rosmini e come tale aperta a tutta la società. "Tedx — racconta Oberoffer — è parte di un programma globale di eventi locali e indipendenti, organizzati con licenza ufficiale Ted, che invitano le persone a condividere un’esperienza simile a quella delle conferenze internazionali, dove si discute, si ragiona e si parla di futuro”.

L’organizzazione madre, nata oltre trent’anni fa in California come conferenza di quattro giorni, è oggi una realtà no profit con la missione di diffondere idee che meritano di essere condivise. “TedxDomodossola sarà un’occasione per portare sul nostro territorio voci, esperienze e visioni capaci di ispirare - continua Oberoffer. Avremo tra i sei e gli otto speaker, selezionati secondo criteri di equilibrio e rappresentanza tra uomini e donne. Ognuno avrà a disposizione 18 minuti per condividere il proprio contributo, come da tradizione Ted”.

L’evento, che si svolgerà presso il collegio Rosmini, sarà aperto al pubblico con ingresso a offerta libera, il cui ricavato servirà a coprire le spese tecniche. Oltre a relatori affermati, non mancheranno giovani speaker, scelti per la loro capacità di proporre idee innovative e progetti legati allo sviluppo umano e all’educazione, temi centrali della filosofia Ted.

“Crediamo molto nel valore educativo di Tedx — sottolinea Oberoffer — perché la sua missione è profondamente legata alla formazione, alla curiosità e alla costruzione di un pensiero critico. Vogliamo che Domodossola diventi un luogo dove le idee prendono forma e generano nuove connessioni”. Come in ogni edizione del circuito mondiale, TedxDomodossola sarà interamente organizzato su base volontaria. “Siamo aperti al contributo di tutti — conclude Oberoffer — e siamo felici se nuove persone vorranno unirsi al nostro gruppo di lavoro, come volontari, partner o sponsor”.

Miria Sanzone

