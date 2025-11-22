Sport, cultura e sociale: ancora pochi giorni per partecipare al Bando Alessi

Restano pochi giorni per partecipare al “Bando Alessi 2025”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Vco con l’obiettivo di sostenere progetti e iniziative di utilità sociale promossi da enti no profit del territorio del Vco.

Il bando è promosso grazie al Fondo Giovanni Alessi Anghini, che ha come scopo secondario quello di promuovere la cultura della solidarietà all’interno dell’azienda Alessi Spa. Pertanto, i progetti da finanziare saranno individuati tra quelli proposti da persone che lavorano o hanno lavorato direttamente per Alessi, in particolare tra quelli in cui essi siano direttamente coinvolti come sostenitori, volontari o promotori.

I progetti dovranno riguardare i seguenti settori di intervento: assistenza sociale, sport dilettantistico, istruzione e formazione, tutela del patrimonio storico e artistico, arte e cultura, ambiente. Sarà data priorità ai progetti relativi allo sport dilettantistico.

Possono partecipare al bando enti privati senza finalità di lucro aventi sede legale o operativa nel Vco; il termine per la presentazione dei progetti è fissato per martedì 25 novembre alle 12.00. Il budget complessivo ammonta a 15mila euro.