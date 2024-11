Deve scontare 11 mesi di reclusione: 37enne ossolano arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Crevoladossola hanno arrestato un ossolano dopo la condanna definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Torino.

Il 35enne, gravato da diversi precedenti penali, era stato condannato nel 2016 per spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Domodossola nell’ottobre 2011 e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nell’agosto 2009.

La condanna, di 11 mesi e 18 giorni, risale al 2016, ma è diventata definitiva a febbraio dello scorso anno e riguarda due episodi di cui l’ossolano si rese protagonista. Il primo risale al 2009, quando fu arrestato per resistenza a seguito di un controllo alla circolazione stradale.

Il secondo episodio riguarda lo spaccio di stupefacenti commesso a Domodossola nell’ottobre 2011. Il tribunale di sorveglianza di Novara ha concesso all’ossolano di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, ma dovrà attenersi scupolosamente alle prescrizioni che gli sono state imposte per non incorrere in un aggravamento della pena.