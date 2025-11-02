"Montagne che cambiano": convegno sul clima e la biodiversità a Domodossola

Giovedì 6 novembre la sala conferenze del Collegio Rosmini di Domodossola ospita il convegno “Montagne che cambiano. Natura e parchi alla prova del clima”, promosso da Cipra e Federparchi nell’ambito del progetto Intere Italia Svizzera BlitzArt.

Il programma si suddivide in due parti, mattina e pomeriggio, rispettivamente moderate da Agostino Agostinelli del consiglio direttivo di Federparchi e Francesco Pastorelli di Cipra Italia. Il programma della mattina prevede interventi di esperti del settore, mentre nel pomeriggio sono previsti laboratori tematici, sempre dedicati al tema della montagna, dei cambiamenti climatici e della biodiversità.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite l’apposito modulo online. L’evento è promosso in collaborazione con l’associazione Musei d’Ossola, l’ente Aree protette dell’Ossola e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco.