Stop al bullismo: un lungo applauso ha accolto il film "The tip of the iceberg" FOTO

“È un film difficile, ma essenziale. In un momento in cui questo problema è reale, non possiamo più stare in silenzio e fare finta di niente”. Così Luca Costale ha presentato “The tip of the iceberg”, il nuovo cortometraggio da lui scritto e diretto, che è stato proiettato nella serata di ieri – mercoledì 20 novembre – al cinema Corso di Domodossola.

Lo storico cinema della città ha riaperto le porte, dopo diversi mesi di chiusura, per ospitare la proiezione di un film importante, che tratta di un tema purtroppo molto attuale: il bullismo, declinato in tutte le sue forme. “C’è tanta responsabilità – le parole del regista -. Non è facile parlare di bullismo e condensare tante cose in soli venti minuti di cortometraggio”. Nonostante la difficoltà, il pubblico ha recepito forte e chiaro il messaggio che Costale ha voluto trasmettere, con un lungo e commosso applauso scattato al termine del film.

“A me piacciono le belle storie, e Luca ne aveva una. Per questo ho deciso di sostenerla”, ha raccontato Mirko Zullo, co-produttore del film con Chapeau Films. “Questi fenomeni lavorano molto dietro le quinte e se ancora oggi sentiamo così tanta urgenza nel raccontarli significa che c’è qualcosa che va cambiato. Quando l’arte mette la propria voce, credo sia un buon esempio”.

Per la prima proiezione nella sua città, Luca Costale ha voluto al suo fianco numerosi ospiti, che in diversi modi hanno trattato il tema del bullismo, sensibilizzando ragazzi e adulti. Dopo i saluti dell’assessore alla cultura Daniele Folino, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, sono intervenuti i rappresentanti della polizia di Stato, con il sostituto commissario della questura di Verbania Silvia Russomando che ha spiegato come le forze dell’ordine siano attive non solo con scopi punitivi per gli autori di atti di bullismo, ma anche per prevenirli tramite una serie di incontri che svolgono in tutte le scuole del territorio.

Presente anche Federico Spinozzi, presidente del Kiwanis Club di Domodossola, associazione che sostiene diversi progetti a favore di bambini e ragazzi e, in particolare, in questi mesi promuove iniziative a sostegno di programmi contro il bullismo nelle scuole. Massimo Svilpo, vicepresidente di Ossola amica dell’Ugi, ha illustrato i progetti e le attività svolte dall’associazione a favore di Ugi Torino, che sostiene i bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita e le loro famiglie. Infine, alcuni docenti e studenti del liceo Spezia e dell’istituto Marconi Galletti Einaudi hanno raccontato il progetto di peer education “Sbullizziamoci”, che permette un confronto diretto tra i ragazzi, che si aprono al dialogo con i loro coetanei su un tema delicato come quello del bullismo.

Al termine della proiezione di “The tip of the iceberg” sono saliti sul palco gli attori protagonisti, quasi tutti alla loro prima esperienza cinematografica.