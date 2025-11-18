Il Civico Corpo Musicale celebra Santa Cecilia

Come ogni anno, il Civico Corpo Musicale di Domodossola si prepara a festeggiare Santa Cecilia, patrona della musica, rinnovando una tradizione profondamente radicata nella vita culturale cittadina. Domenica 23 novembre la giornata si aprirà alle 9.30 alla Casa Anziani di Domodossola, dove i musicisti offriranno un momento musicale dedicato agli ospiti della struttura, un gesto che unisce vicinanza, partecipazione e il valore sociale della musica.

A seguire, dalle 10, la festa si sposterà nell’area pedonale e nel centro storico domese con una sfilata e una breve esibizione che animeranno le vie della città. La mattinata culminerà alle 11 con la Santa Messa nella chiesa Collegiata, accompagnata dalla presenza musicale della banda. Il Civico Corpo Musicale di Domodossola è un’istituzione che da decenni custodisce e promuove la tradizione bandistica, accompagnando i momenti più significativi della comunità con esibizioni, concerti e appuntamenti ormai diventati parte del calendario cittadino.

Il prossimo evento in programma sarà il Concerto di Natale, diretto dal Maestro Bionda, previsto per sabato 20 dicembre alle 21 presso l’auditorium delle scuole Floreanini: un appuntamento atteso, che chiuderà in musica il calendario dell’anno.