Il Comune cerca un gestore per gli impianti sportivi

Scadrà mercoledì 26 Novembre il termine per presentare la domanda per la gestione delle aree e delle strutture che costituiscono gli impianti sportivi comunali, in via Cimallegra ad Antronapiana.

La decisione presa dall’amministrazione comunale arriva dopo la risoluzione consensuale della convenzione che era stata stipulata nel 2022 tra il Comune di Antrona Schieranco e l’Associazione sportiva Hockey Club Ossola proprio per la gestione dell'impianto sportivo di calcio, hockey, pallavolo e basket.