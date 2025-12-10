Approvato il progetto per la riqualificazione del centro storico

La giunta comunale di Crevoladossola ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo relativo al primo lotto degli interventi di riqualificazione del centro storico di Crevola.

Il piano, redatto dall’architetto Giampaolo Prola dello Studio Arkide di Domodossola, prevede lavori di sistemazione del sagrato e di via alla Chiesa, con particolare attenzione alla pavimentazione in pietra, al rilievo delle criticità e alla sicurezza dei cantieri.

L’opera comporta una spesa complessiva di 193mila euro. Il progetto ha ottenuto il via libera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e sarà immediatamente esecutivo. L’ufficio tecnico comunale seguirà ora gli adempimenti conseguenti per l’avvio dei lavori.