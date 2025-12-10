Dal comune un contributo per il trasporto di studenti con disabilità

Il comune di Villadossola ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie di studenti con disabilità e privi di autonomia, per il rimborso delle spese di trasporto.

Possono presentare la domanda famiglie di bambini e ragazzi residenti nel comune di Villadossola, in possesso della certificazione di disabilità e che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2024/2025. Gli studenti non devono, inoltre, aver usufruito del servizio comunale di trasporto scolastico, ma devono aver provveduto al trasporto con mezzi propri del nucleo famigliare.

Il contributo sarà erogato in misura forfettaria per un importo massimo di 2.000 euro per studente. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le 12.30 del 2 gennaio 2026 tramite Pec all’indirizzo comunedivilladossola@postecert.it oppure a mano all’ufficio protocollo del comune. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria, indicata nel bando scaricabile dal sito del comune di Villadossola.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il servizio attività produttive del comune al numero 0324 501443 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, giovedì dalle 16.00 alle 18.00) o all’indirizzo commercio@comune.villadossola.vb.it.