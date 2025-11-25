 / Villadossola

In consiglio comunale una variante al Piano regolatore per un'area dello scalo di Domo 2

Si tratta di terreni che interssano il progetto di ampliamento avviato dalla società Cargobeamer

Riguarda un’area dello scalo di Domo 2 la variante parziale al Piano regolatore di cui è discusso,  lunedì sera, in consiglio comunale a Villadossola. Si tratta di parte dell’area che interessa la società  Cargobeamer, che ha di recente annunciato di voler ampliare il suo terminal attraverso un progetto, che è in fase autorizzativa. Un investimento, quello della società tedesca, di 30 milioni di euro.

L’argomento, molto tecnico, è stato illustrato dall’assessore Maurizio Romeggio che ha parlato anche di una compensazione che arriverebbe al comune di Villadossola, ‘’pari – ha detto - a circa 750 mila euro per un’area sulla quale dovrebbero sorgere spazi di movimentazione camion, uffici e binari’’. 

re.ba.

