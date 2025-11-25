Approvata la proroga della convenzione per la gestione della casa di riposo Teresa Ceretti

‘’C’era l’impegno a riunire la conferenza due volte l’anno. Non è mai avvenuto’’. Il capogruppo di minoranza Mauro Ferrari giustifica così il voto contrario di Uniti per Villa sulla proroga della convenzione per la gestione delle due case di riposo di Villadossola e Domodossola. Dopo che l'amministrazione domese ha prorogato sino al 30 aprile 2026 la gestione alla cooperativa Universiis di Udine che ha operato in questi ultimi anni sino alla scadenza naturale del 30 ottobre. In attesa che il nuovo appalto dica a chi vanno le due case di riposo. La minoranza aveva già presentato una interazione sull’argomento proprio perché la conferenza con i rappresentanti dei due comuni avrebbe dovuto riunirsi almeno due volte l’anno – in aprile e ottobre - per la verifica dei bilanci e del servizio e l’approvazione degli obiettivi.

La decisione di allungare di sei mesi l’affidamento del servizio socio assistenziale e generale delle case di riposo «Samonini-Balassi-Rozio» di Domodossola e «Teresa Ceretti» di Villadossola è stata presa dal Comune di Domodossola; proroga necessaria per avere i tempi tecnici al perfezionamento del bando e per dare al futuro gestore il tempo di avviare l’attività.

Ma è anche sulla gestione che la minoranza di Villa ha eccepito, sostenendo che ‘’Villadossola è dipendente dai deliberata di Domodossola’’. Un voto contrario che, ha detto Ferrari, ‘’non è contro questa convenzione’’ ma che deriva dai problemi messi in evidenza dalle notizie di stampa sulla situazione del personale denunciate dal sindacato Uil Fpl.

‘’C’è l’impegno a convocare la commissione – ha risposto il sindaco Bruno Toscani – . Il rinvio del bando è dovuto ad una gestione complessa. Mentre i problemi divenuti pubblici sui giornali sono stati risolti. La conferma è che i parenti degli ospiti della casa di riposo non hanno palesa alcun malumore’’.

Poi l'approvazione con il ''sì''della maggioranza e il voto contrario dell'opposizione.