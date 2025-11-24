Il parco giochi di via Trieste cambia volto

Il parco giochi di via Trieste a Domodossola si prepara a cambiare volto. Dopo segnalazioni e richieste da parte delle famiglie, l’amministrazione comunale ha deciso di investire in una riqualificazione completa dell’area, con l’obiettivo di restituire ai bambini uno spazio sicuro e moderno.

I vecchi giochi, ormai consumati dal tempo, saranno rimossi e sostituiti da nuove strutture. Inoltre, verrà posata la gomma anti-trauma nelle zone di maggiore impatto, mentre le attrezzature dismesse saranno smaltite. L’intervento è stato affidato alla ditta F.lli Contessi, per un valore complessivo di circa 50mila euro.