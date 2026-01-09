Domobianca365, oltre 10mila presenze nelle vacanze natalizie

Con l’Epifania si è conclusa la prima parte della stagione invernale 2025/26 a Domobianca365. Grazie al calo delle temperature e a qualche precipitazione nevosa a ridosso del Natale è stato possibile ripristinare, con l’ausilio dell’innevamento programmato, la qualità delle piste che ora si trovano in condizioni eccellenti. Questo ha portato - sulle piste e nei ristori dell’Alpe Lusentino – a oltre 10.000 presenze nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio con picchi di oltre 1500 passaggi nelle giornate di punta.

Soddisfatto il direttore di Domobianca365 Federico Sciagata: “Sono numeri incoraggianti se guardiamo alle condizioni meteo di metà dicembre con temperature ben sopra la media stagionale e tante giornate con altissima umidità. Sembravano essere compromesse la qualità della neve e tutto il lavoro fatto a novembre che ci aveva consentito di aprire le piste, unica stazione nel Vco. Oggi abbiamo gran parte degli impianti aperti, condizioni di neve eccellenti e possiamo guardare con ottimismo ai prossimi mesi per poter offrire belle sciate e divertimento con un’offerta di alto livello, come siamo abituati a fare qui a Domobianca365”.

Grandissimo successo, che rende probabilmente ancora più alti i numeri delle presenze, per il Kinder Park di Domobianca365. Centinaia di bambine e bambini, insieme alle loro famiglie, hanno trascorso ore sulle neve, a due passi dal parcheggio dell’Alpe Lusentino. Un paradiso per i più piccoli dove, in sicurezza, si può giocare e fare attività sulla neve con la possibilità di noleggiare slitte, bob, minibike, pattini e casco. I tre ristori di Domobianca365 – LuseBar, Baita Motti e SkiBar - hanno lavorato a pieno regime con la loro offerta gastronomica basata sui sapori e le genuinità dei prodotti della montagna.

Gli impianti di Domobianca365, nel mese di gennaio, restano aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 16.00 (8.30-16.30 nei festivi). E da venerdì 9 gennaio sarà anche possibile sciare avvolti dal buio ma su una pista perfettamente illuminata con il suggestivo sci notturno. Ogni venerdì sera, dalle 19.00 alle 23.00, lungo le piste Prel, Selva Grande e Prati, per un totale di 3km di discesa illuminati da lampade a led ad alta efficienza si potranno provare emozionanti discese, circondati dal buio della notte rischiarato dal tappeto di luci della vallata sottostante. Lo skipass notturno è in vendita al costo di 30 euro (25 ridotto).

Nel mese di gennaio spazio anche ai corsi della Scuola Sci di Domobianca con 30 maestri pronti a seguire gli appassionati di ogni livello per lezioni singole o collettive. Attivo anche il servizio di noleggio che consente di utilizzare materiali tecnici di alta qualità sempre perfetti e rigenerati.

Proseguono le iniziative per raggiungere Domobianca365 senza utilizzare l’auto. Da sabato 10 gennaio con i “Treni della Neve”, ogni fine settimana al costo di 55 euro si potrà salire sui convogli di Trenord a Milano e arrivare sulle piste di Domobianca365 con un passaggio treno+navetta ritirare lo skipass, compreso nel prezzo, e iniziare a sciare. Due le partenze dalla stazione di Milano Centrale con fermate alle stazioni intermedie della linea internazionale del Sempione. Ogni giorno di apertura del servizio sono 17 i posti a disposizione per partenza (34 in totale), prenotati da sciatori e amanti della montagna che vogliono vivere in pieno relax e sicurezza la loro esperienza sulla neve, senza l’assillo del traffico e in modo “green”. Info e prenotazioni sul sito www.discovera.it.

Domobus è il nuovo servizio per arrivare in pullman a Domobianca365 e accedere direttamente alle piste. Si parte sabato 17 gennaio e domenica 18 e si prosegue poi tutti i fine settimana. Due le partenze da Milano – da piazzale Loreto e piazzale Lotto, con partenza alle ore 6.00 - e pickup point a: Lainate, Cerro Maggiore, Gallarate e Castelletto Ticino nel parcheggio del Decathlon Store. Arrivo a Domobianca365 previsto alle 8.30. Per il rientro la partenza dalla stazione sciistica è fissata alle ore 16.00. Questa nuova opportunità permette di vivere l’esperienza di una giornata sulle piste di Domobianca365 senza dover guidare, con un indubbio risparmio in termini economici, di emissioni e inquinamento, senza costo di pedaggio autostradale, carburante e parcheggio. Il ticket comprende: transfer a/r con bus, skipass full area, assicurazioni infortuni e primo soccorso e colazione (caffè o cappuccino e croissant) da gustare direttamente al LuseBar. Il Full Pack adulto viene proposto al prezzo di 46 euro che diventano 42 euro per i ragazzi sotto i 14 anni e 26 euro per gli under 8. Tutti dettagli e lo shop per acquistare i ticket dei pacchetti su www.domobus.it

Nel mese di gennaio ogni domenica dalle 15.30 i dj set del LuseBar saranno i protagonisti degli apres ski di Domobianca365. Sabato 10 gennaio serata straordinaria - dalle 16.00 – con l’apres Ski al LuseBar firmato @bugzone scandito dai ritmi della musica house.

Sabato 17 gennaio al Rifugio Baita Motti una serata per ricordare i mitici anni ‘80 ispirata alla pellicola “Vacanze di Natale”. Richiesto un dress code in stile “Boldi e De Sica”. La quota di partecipazione è di 45€ e include cena, bevande e la risalita in seggiovia. Info e prenotazioni scrivendo a: baitamotti@domobianca.it