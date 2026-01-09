Aperte le iscrizioni agli esami di italiano come lingua straniera nelle sedi Enaip

Sono aperte fino al 19 gennaio le iscrizioni alla prossima sessione degli esami di italiano come lingua straniera, che si terranno il 19 febbraio nelle sedi Enaip di Domodossola e Omegna. La prova riguarda i livelli A2 Integrazione e B1 Cittadinanza, certificazioni fondamentali sia per chi segue percorsi di integrazione sia per chi intende richiedere la cittadinanza italiana.

La certificazione è rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena, uno degli enti più autorevoli in Italia nel campo della valutazione linguistica, ed è riconosciuta a livello internazionale. Non sono richiesti titoli di studio specifici: ciò che conta è avere una competenza linguistica adeguata al livello scelto. Ogni candidato può prepararsi liberamente, senza l’obbligo di frequentare corsi particolari.

Enaip Piemonte, diventando sede ufficiale degli esami, offre un punto di riferimento locale affidabile e un supporto organizzativo completo, accompagnando i candidati in tutte le fasi dell’iscrizione e dello svolgimento della prova. Grazie alla collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, gli esami si svolgeranno in un ambiente qualificato e professionale, garantendo elevati standard di qualità.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi, è possibile rivolgersi direttamente alle sedi Enaip: a Domodossola, in via Rosmini 24, telefonando ai numeri 0324 44.234 o 328.42.63.760, oppure scrivendo a csf-domodossola@enaip.piemonte.it; a Omegna, in piazza Goffredo Mameli 14, ai numeri 0323 88.72.74 o 329.87.19.745, o via email a csf-omegna@enaip.piemonte.it.