Torna Konference: 'Pieroad' racconterà il suo giro del mondo a piedi

Domodossola si prepara a ospitare una storia di avventura e resilienza straordinaria: sabato 31 gennaio alle 17:30, nella Sala "Il Caveau" di Corso Ferdinando Dissegna, l’Associazione Karma presenterà la quinta edizione di Konference con protagonista Nicolò Guarrera, meglio noto come Pieroad. L’incontro sarà moderato da Arianna Giannini.

Pieroad, originario di Malo (Vicenza), classe 1993, ha intrapreso cinque anni fa un’avventura epica: il giro del mondo a piedi. Partito il 9 agosto 2020, ha percorso oltre 36.000 chilometri, consumato venti paia di scarpe e attraversato decine di nazioni, documentando la sua esperienza quotidianamente per oltre 470.000 follower sui social. Il giovane viaggiatore ha condiviso momenti di scoperta, difficoltà, incontri indimenticabili e paesaggi mozzafiato, trasformando il cammino in una vera e propria lezione di vita.

“Siamo felici di avere un altro ospite molto interessante che può raccontarci la sua esperienza unica”, commentano dall’Associazione Karma. “Nelle scorse edizioni abbiamo ricevuto tanto dagli ospiti e siamo sicuri che anche questa volta Pieroad ci darà il suo grande contributo”.

L’avventura di Pieroad ha attraversato Europa, Americhe, Oceania e Asia, con tappe in Francia, Spagna, Caraibi, Patagonia, Australia, India, Medio Oriente, Armenia, Georgia, Turchia e Balcani. Accompagnato dal suo passeggino da trekking 'Ezio', che trasporta tutta l’attrezzatura, Pieroad ha affrontato deserti, montagne, città e villaggi, vivendo esperienze uniche di ospitalità e generosità. Tra i luoghi più suggestivi, ricorda il Canyon del Pato e il deserto di Atacama, ma anche centinaia di piccoli borghi e paesi incontrati lungo la strada.

Il cammino non è solo geografico, ma anche interiore: “Camminare è il mio atto di libertà – spiega Nicolò –. Mi permette di entrare in contatto con il mondo a una velocità diversa, osservando, ascoltando e mettendo in discussione le mie idee, entrando in relazione con persone, culture e ambienti diversi.”

L’incontro di Domodossola sarà anche l’occasione per parlare della costruzione del percorso, dei rischi affrontati, della lentezza come strumento di conoscenza e delle riflessioni nate durante cinque anni di cammino. Pieroad racconterà le emozioni, i momenti di difficoltà, le scoperte e le curiosità di un viaggio unico che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone.

L’evento è ad ingresso libero ad offerta, gratuito per i tesserati Karma, con possibilità di tesseramento in loco. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'indirizzo mail associazionekarma@gmail.com.