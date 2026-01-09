Cassani (Lega): "Virgili e Capristo fuori, ennesima testimonianza delle incapacità del sindaco"

“La recente fuoriuscita di Capristo e Virgili dalla maggioranza consiliare domese, è ulteriore e concreta testimonianza dell’incapacità ormai manifesta del sindaco di tenere unita la sua squadra”.

Lo dichiara Stefano Cassani, segretario della Lega Ossola. Che prosegue: “Pizzi ha dimostrato ancora una volta tutti i suoi limiti: non è in grado di collaborare, di ascoltare, di fare quadrato. La nostra città, lo ribadiamo all’indomani di quest’ultimo scossone politico, non ha bisogno di un uomo solo al comando, bensì di una persona forte e competente, democratica e all’altezza della situazione. Così, purtroppo, non è. I cittadini domesi, stufi di questo comportamento, si meritano di meglio”.

“Da anni - sottolinea Cassani - segnaliamo le stesse criticità. La città vive un progressivo isolamento politico, una maggioranza che fatica a tenere insieme i pezzi e un’amministrazione che procede a passo lentissimo. Non è una sorpresa dell’ultima settimana: è una situazione che abbiamo indicato con chiarezza più volte. Oggi molti scoprono improvvisamente ciò che era evidente da tempo e si lanciano in analisi tardive. Meglio che se ne parli, certo. Ma Domodossola – conclude – ha sprecato un’occasione, mentre la Lega aveva già indicato la necessità di intervenire quando c’era ancora spazio per raddrizzare la rotta”.