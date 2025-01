Promozione, a Omegna arriva l’Ivrea

Dopo una breve sosta legata alle festività natalizie, riparte domenica il campionato di Promozione.

La Juve Domo torna in campo dopo un finale di girone d’andata con il fiato corto (pareggio con il Montanaro e sconfitta con la Union Novara), che è costato il primo posto in classifica. I granata sono stati grandi protagonisti sul mercato di riparazione, con l’arrivo di due giocatori di categoria superiore come Barantani dal Verbania e Manfroni dal BavenoStresa: non poteva esserci conferma più esplicita delle ambizioni della società ossolana. Il primo avversario del 2025 per i ragazzi di Nino sarà il Cameri, squadra che ha disputato un girone di andata nettamente diviso in due parti: inizio ottimo e quinto posto dopo sette giornate, seconda parte da dimenticare, con tre soli punti conquistati in otto partite, che hanno fatto precipitare i novaresi vicino alla zona playout. All’andata, vittoria granata per 2-1 alla prima giornata.

È invece già ripartito sabato scorso l’Omegna, che ha perso il recupero contro la Fulgor Chiavazzese. I ragazzi di Foti hanno grande fame di punti per la salvezza, ma al “Liberazione” arriva una delle formazioni più forti di questo girone: si tratta dell’Ivrea secondo in classifica, che deve a sua volta cercare i tre punti per coltivare il sogno promozione. Nel girone di andata finì 1-0 per gli arancioni eporediesi.

Punti in palio più che mai fondamentali anche per il Feriolo di Luca Porcu, fermo in penultima posizione e ancora senza vittorie in questo campionato. Punti che valgono doppio, perché i gialloblù si recheranno nella tana della Union Novara, squadra a sua volta in lotta per conquistare la salvezza, ma che nelle ultime cinque partite ha dato una svolta importante, conquistando ben dieci punti. Successo 2-1 dei biancoviola novaresi all’andata.

L’Ornavassese è attesa da un impegno complicatissimo contro l’Arona, squadra partita con importanti ambizioni di classifica che si però espressa un po’ al di sotto delle aspettative, pur trovandosi a pochi punti dalla zona playoff e dalla vetta. I neri di Fusè cercheranno di fare punti per provare a riscrivere un destino che sembra già segnato, dopo un girone di andata altamente negativo e un mercato di riparazione pressoché nullo.

Le partite:

Ornavassese - Arona; Juventus Domo - Cameri; Gattinara - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Fulgor Chiavazzese RV - Dufour Varallo; Union Novara - Feriolo; Omegna - Ivrea; Orizzonti Canavese - Montanaro; Città Di Cossato - Virtus Vercelli