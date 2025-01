Open day della Pro Vigezzo: il calcio come strumento di crescita per i più piccoli

Open day per la Pro Vigezzo, che organizza presso la palestra delle scuole medie Testore, a Santa Maria Maggiore, un incontro per i più piccoli. L’appuntamento è fissato per martedì 21 gennaio (dalle 17 alle 18).

“L’intento – spiegano dalla Pro Vigezzo - è quello di utilizzare il calcio come mezzo per una crescita motoria globale. Attraverso il gioco i bambini scoprono e sperimentano le potenzialità del proprio corpo”. L’iniziativa è rivolta alle classi 2018/19. Per informazioni: 3401560491 Cristian.