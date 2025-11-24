"Addobbiamo Piedimulera": il nuovo concorso natalizio per illuminare il paese

Il comune di Piedimulera lancia una novità per il periodo di Natale: il concorso “Addobbiamo Piedimulera”, un modo per coinvolgere le famiglie e le attività commerciali in una “sfida” di allestimenti natalizi. Chiunque voglia partecipare può realizzare la propria installazione su balconi, finestre, vetrine e ingressi di abitazioni o negozi, utilizzando qualunque tipo di decorazione, luminosa e non, a patto che non intralci il passaggio sui marciapiedi e non rappresentino un pericolo per persone, animali o oggetti.

Le decorazioni devono essere allestite entro il 1° dicembre e rimarranno in mostra fino al 20 dicembre. Saranno premiati i due allestimenti più belli: i vincitori saranno premiati il 20 dicembre alle 16.00, in occasione di un evento natalizio in programma in piazza Morandini. I primi due classificati vinceranno un buono spesa per il supermercato Sigma.

La partecipazione al concorso è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. Sarà sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 1346956 indicando nome, cognome e indirizzo. A seguito della presentazione della domanda sarà consegnato un numero da esporre, che sarà utilizzato dalla giuria per valutare gli allestimenti e scegliere i vincitori.