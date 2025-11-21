Cuzzago celebra mille anni di storia con un progetto editoriale sulla comunità e sulla chiesa di San Martino

In occasione dell'anniversario dei 1000 anni dalla prima citazione del toponimo “Cauglago”, l’attuale Cuzzago, un gruppo di parrocchiani ha avviato un progetto editoriale che intende raccontare e valorizzare la storia della chiesa di San Martino e della comunità.

«Il riordino dell'archivio parrocchiale – dice Maria Letizia Panighetti, promotrice del progetto insieme ad altri cuzzaghesi – ha fatto emergere, da parte di un gruppo parrocchiale, la volontà di approfondire la storia della chiesa e dei suoi abitanti. Da qui, tramite lo storico Silvano Ragozza, il contatto con illustri studiosi del territorio e il desiderio di sviluppare l’argomento attraverso una pubblicazione».

Il volume, attualmente in fase di preparazione, sarà frutto di approfondite ricerche e della raccolta di testimonianze. L’obiettivo è offrire non solo un contributo storico, ma anche un gesto di riconoscenza verso gli antenati cuzzaghesi che, nei secoli, hanno costruito, custodito e tramandato la loro identità culturale e sociale.

La pubblicazione sarà edita dalla Parrocchia di San Martino di Cuzzago, con la collaborazione del Gruppo Genealogico Premosellese e degli storici: Fiorella Mattioli Carcano, Marina Dell'Omo, Enrico Magistris, don Damiano Pomi, Silvano Ragozza, Simone Riccardi, Enrico Rizzi e Paolo Volorio.

A coordinare il progetto e a fare da tramite con il territorio saranno Federico Avvenenti, Micaela Carboni, Laura Monti e Maria Letizia Panighetti.

«Un ringraziamento particolare va al parroco don Ezio Rametti – aggiunge Panighetti – che con sensibilità ha sostenuto l’iniziativa rendendone possibile l’avvio, e agli storici che si dedicheranno a riscoprire e raccontare la nostra storia, perché tanto resta ancora da scrivere».