Impianti sciistici, nessun contributo del ministero ai comprensori ossolani

È stata pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria stilata dal Ministero del turismo relativa al bando dedicato agli impianti sciistici, con l’obiettivo di favorire la promozione e l’attrattività turistica delle località montane. Quattro le stazioni ossolane che avevano partecipato al bando, ma nessuna di queste otterrà un contributo economico.

Una vera e propria beffa per i comprensori sciistici del territorio, che contavano sul sostegno del ministero - e sulle promesse a suo tempo fatte dal ministro Daniela Santanchè - per il rinnovo degli impianti di risalita. A partecipare al bando sono stati Domobianca365, che si è piazzata al 55° posto in graduatoria, Vigezzo&Friends, che aveva presentato due diversi progetti per la Piana di Vigezzo (risultati al 57° e 78° posto), Macugnaga, che si posiziona al 104° posto, e Alpe Devero Ski, finita al 132° posto. La somma messa a disposizione dal ministero è di 180 milioni di euro, sufficiente per finanziare soltanto una ventina di progetti.

Delusione, dunque, per le località sciistiche ossolane e in particolare per Macugnaga, che a partire dal 2029 non potrà più contare sulla seggiovia Pecetto-Belvedere: l’impianto giungerà infatti a fine vita e dovrà necessariamente essere sostituito con una cabinovia.