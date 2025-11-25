Una rosa bianca per ogni panchina rossa: il VCO ricorda le vittime di violenza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle del VCO ha voluto riportare l’attenzione sulle panchine rosse, simbolo del contrasto alla violenza di genere.

Nella provincia sono circa 30 le panchine rosse collocate da comuni, scuole e istituzioni. Per ricordare ogni donna vittima di femminicidio, in questi giorni su ciascuna panchina è stata posata una rosa bianca, simbolo di purezza e innocenza, ma anche legata alla campagna “Respect Women, Respect the World” promossa dal Ministero per le Pari Opportunità.

L’iniziativa vuole evitare che questi simboli diventino una consuetudine dopo le cerimonie di inaugurazione e sottolinea l’importanza di mantenere le panchine sempre curate e aggiornate con informazioni utili, come il numero di aiuto 1522. Alcuni comuni saranno contattati per ripristinare le panchine logore o incomplete, così da garantire il massimo valore educativo e simbolico.

Un gesto di solidarietà ha arricchito l’iniziativa: alcuni fioristi locali, venuti a conoscenza del progetto, hanno donato gratuitamente le rose, dimostrando che il rispetto per le donne è un impegno condiviso da tutta la comunità.

Come sottolinea Imerio Frattini del Movimento 5 Stelle VCO: "Ogni forma di violenza — fisica, psicologica, economica o lo stalking — non deve più esistere. Il nostro obiettivo è mantenere viva la memoria di chi non c’è più e sensibilizzare tutta la comunità, ogni giorno dell’anno".