Civico Corpo Musicale: grande festa per Santa Cecilia

È stata una giornata di festa intensa e gioiosa quella che il Civico Corpo Musicale di Domodossola ha dedicato ieri a Santa Cecilia, patrona dei musicanti, e a tutta la città.

La mattinata si è aperta alla Casa Anziani di via Romita, dove i musicisti hanno portato come sempre un momento di musica e vicinanza agli ospiti della struttura.

"L’esibizione è stata molto apprezzata - spiega il presidente Gian Marco Iaria, sottolineando il valore affettivo di un appuntamento che il Corpo Musicale considera parte essenziale della propria missione - e, come ogni anno, siamo stati accolti con grande gioia dal personale e dagli ospiti".

Terminato il concerto alla Casa di riposo, la banda ha sfilato lungo le vie del centro storico domese, con una breve esibizione in piazza Mercato davanti al Municipio. La mattinata è poi proseguita in Collegiata, dove i musicisti hanno partecipato alla Santa Messa, per poi offrire qualche marcia all’uscita della celebrazione, regalando un ulteriore momento musicale ai presenti. Dalle 12.30 la festa si è spostata al ristorante, dove si è tenuto il tradizionale pranzo sociale. Presenti anche la presidente della Banda regionale Antonella Rosa e i membri dell’associazione, che hanno condiviso un momento conviviale con tanta musica, ricordi e amicizia.

Nel corso del pranzo è stata premiata con una targa la musicista Alessia, che quest’anno celebra dieci anni di appartenenza al Civico Corpo Musicale. "È un traguardo importante, che testimonia quanto la nostra realtà sappia coinvolgere e far crescere i giovani" ha sottolineato Iaria. Prossimo appuntamento, il Concerto di Natale diretto dal Maestro Bionda, in programma sabato 20 dicembre alle 21 all’auditorium delle scuole Floreanini: un evento atteso che chiuderà l’anno nel segno delle note.