Lav Vco contro la candidatura di Barbazza in provincia: "Nessuna empatia e sensibilità per la fauna selvatica"

La sezione Vco di Lav, associazione di tutela dei diritti degli animali, ha diffuso una nota nella quale esprime la propria contrarietà alla candidatura di Enrico Barbazza alla carica di presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola. Di seguito le parole dell’associazione.

“Esprimiamo il nostro disappunto per la scelta del Partito Democratico di candidare alla carica di presidente della provincia il sindaco di Malesco. Egli infatti, sia con atti formali (vedi delibera del 2023 in cui dichiarava il comune territorio libero da lupi ed orsi piuttosto che l’annullamento del laboratorio per bambini sulla vita dei lupi organizzato dal Parco Valgrande) sia con dichiarazioni pubbliche (ultimo il suo intervento all’assemblea del 31 ottobre organizzata dal comitato degli allevatori contro Diario Amico) ha sempre dimostrato di non avere alcuna empatia e sensibilità rispetto al mondo animale, in particolare nei confronti della fauna selvatica.

Diciamo questo anche in riferimento al fatto che tra le funzioni delle province vi sono la gestione della flora e della fauna, della caccia e della pesca; viste le posizioni da lui assunte quali saranno le sue scelte in questi settori?

Sappiamo che a livello nazionale lo stesso partito che ha individuato questa candidatura su questi temi non ha posizioni sovrapponibili a quelle del sindaco di Malesco e anche a livello locale sappiamo che ci sono molti amministratori che hanno ben altra sensibilità per il rispetto dei diritti degli animali. A questo punto auspichiamo che nel programma che verrà presentato ci sia un chiaro riferimento alla tutela e al benessere degli animali con particolare riferimento alla fauna selvatica e che il candidato, se eletto, agisca di conseguenza.

Sull’altro candidato a presidente della provincia (il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella, ndr) non possiamo esprimere nessuna considerazione in quanto non ci risulta abbia mai espresso posizioni favorevoli o contrarie al rispetto dei diritti degli animali, la nostra associazione auspica che anche il suo programma includa e valorizzi i temi del rispetto e della tutela dei diritti degli animali”.