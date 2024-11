Prima Categoria, crisi senza fine per il Gravellona San Pietro

Giornata di Prima Categoria condizionata dalla neve caduta in settimana, che ha provocato il rinvio di tre partite molto importanti sui campi del VCO.

L’atteso derby Virtus Villa - Piedimulera si giocherà al “Curotti” di Domodossola mercoledì 4 dicembre, alle ore 20.30, data in cui probabilmente si recupereranno anche le gare Bagnella - Fondotoce e Vogogna - Cannobiese; l’ufficialità nei prossimi giorni.

Chi a tutti i costi non ha voluto rinviare la partita di domenica è stata la Varzese, che ha preferito “emigrare” a Dormelletto piuttosto che affrontare un recupero infrasettimanale con le temperature rigide di dicembre. La scelta ha pagato, perché i granata hanno sconfitto per 2-0 la temibile Quaronese, guadagnando tre punti fondamentali nel cammino verso la salvezza, grazie alle reti di Filippini e Pelfini.

Soddisfatto il tecnico Roberto Chiaravallotti: “Credo che la decisione di giocare lontano da casa sia stata giusta a prescindere dal risultato, sia per i miei ragazzi che per la Quaronese, che avrebbe dovuto affrontare una lunga trasferta infrasettimanale a dicembre. Sono molto contento per questa vittoria, dopo una partita magari non bellissima stilisticamente, ma maschia e combattuta. All’inizio c’è stata qualche occasione da ambo le parti, poi abbiamo sbloccato il risultato e ritengo che la vittoria sia stata meritata da parte nostra. Quello che mi piace dei miei ragazzi è che stanno mettendo tutto l’impegno e la determinazione di cui sono capaci, non dimentichiamoci che sono quasi tutti ragazzi giovani. Credo che, al di là di come finirà questa stagione, a Varzo si stiano gettando le basi per avere una squadra formata quasi interamente da giocatori del posto, che possa giocare e ottenere buoni risultati nel tempo”.

Sembra non finire mai la crisi del Gravellona San Pietro, che dopo un avvio strepitoso ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro uscite. Ieri per i ragazzi di Agostini è arrivata una sconfitta per 0-1 sul campo del Sizzano, formazione che era a sua volta reduce da cinque sconfitte consecutive: i novaresi segnano alla mezzora, gli arancioneri hanno le polveri bagnate e non riescono a recuperare. Alla luce di questo risultato, il Gravellona perde il primato a vantaggio del Momo, e rischia di scendere ulteriormente in classifica dopo i recuperi delle partite rinviate.

Netta sconfitta per l’Agrano, che perde 0-4 a Carpignano. I sesiani sono attardati in classifica, ma hanno una squadra di sicuro valore per la categoria, e l’hanno pienamente dimostrato contro gli omegnesi. Per i granata di Lopardo una batosta da dimenticare in fretta.

Risultati:

Bagnella - Fondotoce Rinviata; Vogogna - Cannobiese Rinviata; Carpignano - Agrano 4 - 0; Sizzano - Gravellona San Pietro 1 - 0; Valduggia - Romagnano 1 - 0; Varzese - Quaronese 2 - 0; Virtus Villadossola - Piedimulera Rinviata; Serravallese - Momo 1 - 3

Classifica:

Momo 21 - Gravellona San Pietro 20 - Piedimulera, Virtus Villa 19 - Bagnella, Cannobiese 18 - Quaronese 17 - Carpignano 16 - Romagnano 15 - Serravallese 14 - Sizzano, Varzese 13 - Agrano, Fondotoce 11 - Valduggia 9 - Vogogna 5