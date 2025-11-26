 / Attualità

Guasto all'acquedotto a Villadossola: servizio temporaneamente interrotto

I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. L'amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione

Il comune di Villadossola informa la cittadinanza che nella giornata di oggi, 26 novembre, a causa di un guasto all’acquedotto si sta verificando una temporanea mancanza d’acqua su tutto il territorio comunale. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Nel frattempo, l’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione una volta ripristinato il servizio, lasciando scorrere l’acqua prima dell’utilizzo e di non bere acqua eventualmente torbida fino alla completa chiarificazione.

Per eventuali informazioni o informazioni è possibile contattare Acqua Novara Vco al numero verde 800.352500 attivo 24 ore su 24.

l.b.

