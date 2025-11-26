 / Domodossola

Domodossola | 26 novembre 2025

Pubblicato il bando per due borse di studio dedicate a Ettore Tibaldi

Due contributi da 2.000 euro per studenti di Medicina: candidature aperte fino al 24 dicembre

Il Comune di Domodossola ha pubblicato il bando per l’assegnazione di due borse di studio da 2.000 euro ciascuna, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi, figura centrale della storia ossolana: medico, professore universitario e Presidente della Giunta Provvisoria di Governo della Repubblica Partigiana dell’Ossola. Un riconoscimento che vuole sostenere il merito e allo stesso tempo ricordare un protagonista dell’impegno civile e culturale del territorio.

Le borse sono rivolte agli studenti universitari che, nell’anno accademico 2024/2025, frequentano il secondo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e che nell’anno successivo, il 2025/2026, risulteranno iscritti al terzo anno del medesimo percorso di studi.

È già possibile presentare domanda, che dovrà pervenire entro e non oltre il 24 dicembre 2025. La documentazione richiesta potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune, con una normale e-mail all’ufficio cultura oppure consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo, aperto ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Il bando completo e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Domodossola, dove gli studenti interessati possono trovare tutte le informazioni utili per accedere al contributo.

