Il comando provinciale dei carabinieri illuminato di arancione per dire no alla violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il comando provinciale dei carabinieri di Verbania rinnova il suo quotidiano impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne. E proprio per l’ascolto delle vittime maggiormente vulnerabili, presso la caserma del comando provinciale di Verbania e della compagnia carabinieri di Domodossola è da tempo stato allestito un apposito locale, reso neutro e accogliente con l’intento di mettere quanto più possibile a suo agio la vittima di abusi, denominato “Una stanza tutta per sé”. La creazione delle due stanze protette è stata resa possibile grazie alla sinergia con l’associazione Soroptimist International, con la quale l’arma dei carabinieri ha in essere un protocollo d’intesa siglato inizialmente nel 2015 e finalizzato a rafforzare ulteriormente l’azione di contrasto alla violenza di genere e di supporto alle vittime.

Infine, ieri sera, nell’ambito della campagna globale “Orange the world”, la caserma del comando provinciale di Verbania è stata illuminata da luci di color arancione per esprimere, attraverso il colore prescelto a livello mondiale, l’impegno quotidiano dell’arma nella lotta contro ogni forma di violenza.