Convocato il Consiglio provinciale: bilanci e programmazione al centro della seduta

Il Consiglio provinciale si riunirà il 27 novembre 2025 alle ore 16.30, nella sala consiglio della sede istituzionale. Una seduta che si preannuncia particolarmente densa, con diversi provvedimenti fondamentali per la pianificazione economica e amministrativa dei prossimi anni.

Al centro dei lavori figurano infatti la nuova variazione al Bilancio di Previsione 2025–2027 e l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, strumenti essenziali per adeguare le strategie dell’ente all’evoluzione delle esigenze territoriali. La discussione proseguirà con l’approvazione del DUP 2026–2028 e dello schema di Bilancio di Previsione per il 2026, insieme al bilancio pluriennale che ne accompagnerà l’attuazione fino al 2028.

Durante la seduta verrà inoltre affrontato un passaggio istituzionale significativo: la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a operare nel triennio 2026–2028. A completare l’ordine del giorno è prevista la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, obbligo previsto dalla normativa nazionale e utile a mantenere trasparenza e efficienza nelle società partecipate.